Doch auch in anderen Regionen Deutschland werden diese essbaren Taschen immer beliebter. Vor vor allem in großen Städten wie Hamburg und Berlin verkaufen die Hersteller immer mehr davon. Sie meinen, das liege daran, dass mittlerweile auch viele Menschen aus Süddeutschland dort leben. Maultaschen werden entweder in einer Suppe gegessen, in der Pfanne mit Zwiebeln angebraten oder in Streifen geschnitten und mit Ei überbacken.