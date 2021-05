Die Künstlerin Alwine Pompe verarbeitet das Glitzerpapier von Pralinen, Schokoladeneiern und Marzipanherzen zu knallbunten Bildern.

In ihrem Atelier in einem Ort im Bundesland Niedersachsen leuchten Hunderte von hauchdünnen gepressten Folien in allen Farben. Die Künstlerin sammelt das kostbar anmutende Material aus Alu-Folie in Schuhkartons. "Es ist so empfindlich, man muss sehr vorsichtig vorgehen", erklärt sie.

Die Folien klebt Alwine Pompe auf einen Untergrund aus Holz, auf den sie zuvor mit Buntstiften gezeichnet hat. Das Ergebnis ist ein Spiel mit Farben, Formen und Strukturen.

Wie kam die Frau auf das ungewöhnliche Material? Nach ihrem Kunststudium entwickelte sie eine Allergie gegen Lacke und Pulverfarben. Mit dem Pralinenpapier konnte sie aber arbeiten.