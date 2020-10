Daran erinnert jetzt auch die Post in unserem Nachbarland Österreich. Sie bringt eine neue Briefmarke heraus, und die ist auf Klopapier gedruckt. Zu sehen ist darauf unter anderem das Coronavirus und ein Baby-Elefant. Denn so groß wie der ist, soll auch der Abstand zwischen den Menschen sein. Die Idee mit dem Elefanten kennen viele Leute in Österreich. Bei uns sollen die Leute sogar noch etwas mehr Abstand halten.

Übrigens, wer so einen Block mit mehreren Klopapier-Marken kauft, spendet gleichzeitig auch etwas Geld. Das sollen Menschen bekommen, die in der Corona-Zeit besonders große Probleme haben.