Wer die Maske nicht aufsetzt, muss dann mit einer Strafe rechnen. In Deutschland ist das manchmal ein Bußgeld von 150 Euro. In Großbritannien wird es deutlich teurer: Ein paar Tausend Euro kann es kosten, keine Maske zu tragen. Doch in einigen Ländern hat man sich ganz andere Strafen einfallen lassen.

Wer etwa im Land Indonesien gegen Corona-Regeln verstößt, muss vor allen Leuten Liegestütze machen oder die Nationalhymne singen. In Indien mussten Touristen schon 500 Mal denselben Satz schreiben. Mehrere Jahre im Gefängnis drohen Menschen in Ghana sogar, wenn sie ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt werden.