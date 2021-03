Noch vor zwei Wochen fuhren viele Züge über die Gleise rechts vom Fluss Rhein im Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Gleisstück bei dem Örtchen Kestert verläuft zwischen einer Felswand und dem Fluss. Am 15. März stürzte aber ein Teil des Felsens auf die Gleise. Seitdem ist die Strecke gesperrt. Sie ist Teil der meistbefahrenen Güterzug-Strecke Europas, zwischen Genua in Italien und Rotterdam in den Niederlanden.