Raketen sprühen bunte Funken in die Luft. Es knallt und rummst aus allen Ecken. Silvester ohne ein Feuerwerk können sich viele Menschen kaum vorstellen. In diesem Jahr könnte es aber vielleicht so kommen. Einige Politiker und Vertreter der Polizei fordern: Wir sollten wegen der Corona-Krise diesmal aufs Böllern verzichten.