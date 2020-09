Das jüdische Neujahr, Rosh Haschana, müssen Jüdinnen und Juden in Israel im kleinen Kreis feiern. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Das Coronavirus trübt die Feierlaune. Weil in den letzten Tagen die Corona-Infektionen in Israel stark gestiegen sind, sollen alle wieder zu Hause bleiben. Schulen, Kindergärten, Hotels und Einkaufszentren bleiben in den nächsten drei Wochen geschlossen.