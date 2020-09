In diesem Lager auf einer griechischen Insel waren Tausende Geflüchtete untergebracht. Jetzt ist es zerstört. Foto: Nik Oiko/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Seitdem wird überlegt, was mit ihnen geschehen soll. Viele Menschen in Deutschland setzten sich dafür ein, besonders jungen Flüchtlingen zu helfen, die ohne Familie sind. 150 sollen nach Deutschland kommen. Am Mittwoch werden die ersten 50 von ihnen erwartet. Das teilte die Regierung am Sonntag mit. Außerdem werden noch etwa 20 kranke Kinder mit einigen Angehörigen hierher gebracht.

Tausende andere Bewohner des Lagers Moria sind aber weiter obdachlos. Das liegt auch daran, dass sich die Länder Europas streiten, wie sie überhaupt mit den vielen Menschen umgehen soll, die zu uns wollen.