In Berlin soll es deshalb während der Sommerferien die Möglichkeit geben, verpassten Unterricht in sogenannten Sommerschulen nachzuholen. Das hat eine Politikerin gesagt. Das Ganze soll für die Schülerinnen und Schüler sein, die zusätzliche Hilfe besonders brauchen. Auch in anderen Bundesländern überlegen Politiker, wie sie das Problem lösen. Einige haben vorgeschlagen, die Sommerferien zu verkürzen. So könnte mehr Unterricht in der Schule stattfinden. Entschieden wurde dazu aber noch nichts.