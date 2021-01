Das könnte bald schneller gehen. Denn in Kürze soll ein zweiter Impfstoff hinzukommen. Er kommt von der Firma Moderna aus den USA. Anders als der jetzt schon benutzte Impfstoff muss er nicht sehr stark gekühlt werden. Das macht die Verteilung einfacher. Außerdem würde mehr Impfstoff zur Verfügung stehen.

Am Mittwoch wurde der Moderna-Impfstoff in Europa zugelassen, es kann also damit geimpft werden. Der deutsche Gesundheitsminister hofft nun, dass schon in der kommenden Woche eine Lieferung davon ankommt.