Hoch über der Stadt auf den Dächern anderer Häuser: Das ist der Ort, wo Penthäuser stehen. Diese Wohnungen oder Gebäude sind häufig teuer und luxuriös. Penthäuser gibt es oft in großen Städten, wo die Mieten eh schon teuer sind, etwa in Frankfurt oder München. Davon war der Künstler Jakob Wirth genervt. Er findet: Auch wer nicht so viel Geld ausgeben kann, hat einen schönen Ausblick verdient.