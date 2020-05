Wegen des Coronavirus fallen gerade viele Konzerte und andere Veranstaltungen aus. Die Menschen sollen Abstand halten. Im eigenen Auto geht das ganz gut. Beim Drive-in (gesprochen: dreif in) fährt man mit dem Auto vor die Bühne und bleibt einfach darin sitzen. So kann man dann zum Beispiel auch in Corona-Zeiten ein Konzert besuchen.