Hurrikans nennt man tropische Wirbelstürme mit extrem starkem Wind. In den Sommermonaten treten sie besonders häufig auf. Diesem haben Wetter-Fachleute den Namen Douglas gegeben. Sie veröffentlichten auch Warnungen. Hilfsorganisationen boten Unterkünfte an, damit sich Menschen auf Hawaii in Sicherheit bringen konnten.

Auch hohe Wellen sind Vorzeichen für Wirbelsturm Douglas. Bei Surfern ist Hawaii sogar berühmt für seine Wellen. Einige Sportler waren auch jetzt mit ihren Brettern auf dem Wasser.