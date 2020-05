Auf einer Internet-Konferenz wollten sich Vertreter von Regierungen und Organisationen treffen, um über das Geld zu reden. Denn es ist gut, wenn viele Länder an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt sind. So hat am Ende nicht ein Land die Macht, den Impfstoff teuer weiterzuverkaufen. Denn so etwas könnte vor allem für ärmere Länder zum Problem werden, die sich die Impfungen dann nicht leisten könnten.

Der Regierungschef von Großbritannien sagte: "Das Rennen, einen Impfstoff zu finden, um das Virus zu besiegen, ist kein Wettbewerb zwischen Ländern, sondern das dringendste gemeinsame Unterfangen unseres Lebens." Er kündigte an, sein Land werde mehr als 400 Millionen Euro geben. Insgesamt sollen etwa 7,5 Milliarden Euro zusammenkommen, auch Deutschland gibt Geld dazu.