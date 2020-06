Dort fuhren die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien im Auto auf einen großen Platz. Dann ging die Schulleiterin von Auto zu Auto und verteilte die Zeugnisse. So konnten auch in Corona-Zeiten viele Menschen gleichzeitig an der ungewöhnlichen Feier teilnehmen.

Manche der Autos waren mit Schildern, Ballons oder bunten Ketten geschmückt. Und auch die Schülerinnen und Schüler hatten sich schick gemacht. Auch ohne großen Abiball trugen viele lange Kleider oder Anzüge und Krawatten.