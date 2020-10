Die Bilder aus der Nacht zeigen rot-orange Flammen am Berg. Am Tag sieht man, wie dicker Rauch in den Himmel steigt. Der Deutsche Thomas Becker wohnt in der Nähe. Er sagt: "Das müssen sehr große Flammen sein, wenn wir die aus etwa 25 Kilometern Entfernung noch so gut sehen können."

Rettungskräfte versuchten, das Feuer zu löschen. Doch das ist schwierig. Das liegt auch daran, dass der Brand hoch am Berg ausbrach. Warum es überhaupt zu dem Feuer kam, war zunächst nicht klar. Es ist zurzeit jedoch sehr trocken in Tansania.