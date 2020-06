Dieses große Musikinstrument heißt Sauer-Orgel. Sie ist nach ihrem Erbauer Wilhelm Sauer benannt und steht in der Stadt Frankfurt an der Oder in einem Konzertsaal.

Hier hören sich die Menschen normalerweise Orgelkonzerte an. Zur Zeit sieht es aber aus wie auf einer Baustelle: Es stehen Leitern herum. Pfeifen liegen aufeinander gestapelt auf dem Boden. An Werkbänken wird gearbeitet.

Denn die Orgel wird gerade geputzt und repariert. Damit auch alle Ecken sauber werden, müssen Arbeiter sie mit all ihren vielen Pfeifen auseinanderbauen.

Damit sie hinterher wieder schön klingen, wird das Instrument dann nach dem Putzen noch von Experten gestimmt.