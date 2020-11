Viele Stimmen mussten noch ausgezählt werden. Doch Donald Trump kündigte bei seinem Auftritt an, dagegen vorzugehen.

Diese Aussagen fand nicht nur sein Gegner Joe Biden schlecht. Auch in Deutschland lehnten sie viele Politiker und Politikerinnen ab. Manche sprachen sogar von einem Angriff auf die Demokratie, also etwa auf die Regeln und das Zusammenleben der Menschen in den USA. Die Chefin der Partei SPD sagte Reportern: In einer Demokratie müsse jede Stimme bei einer Wahl zählen.

Und wie geht es jetzt weiter? Donald Trump kann nicht einfach entscheiden, wer die Wahl gewonnen hat. Trotzdem fürchten Fachleute, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren würde. Dann könnte es im Land USA viel Streit darüber geben, wer der nächste Präsident wird.