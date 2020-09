Bildung ist wichtig und ein Zeichen dafür, ob Kinder in einem Land ein gutes Leben haben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Dabei spielt auch eine Rolle, ob Kinder bei bestimmten Dingen mitentscheiden dürfen, und ob andere freundlich mit ihnen umgehen.

Fachleute wollten jetzt wissen: Wie kinderfreundlich schätzen die Menschen in Deutschland ihr Heimatland ein?

Das Ergebnis: Nur etwa die Hälfte der Erwachsenen findet, dass Deutschland kinderfreundlich ist. Das zeigt eine aktuelle Studie. Je älter die Befragten waren, umso weniger kinderfreundlich fanden sie Deutschland.

Die Mehrheit der Befragten fanden es wichtig, am Weltkindertag darauf aufmerksam zu machen, was Kinder brauchen. Der Weltkindertag findet jedes Jahr am 20. September statt.