Insgesamt war der Sommer aber sehr warm und etwas zu trocken. Vor allem im August sehnten sich die Menschen in Deutschland nach einer Abkühlung. Denn bei Temperaturen weit über 30 Grad Celsius mussten viele schwitzen. Am wärmsten war es an einem Tag Anfang August in der Stadt Trier im Bundesland Rheinland-Pfalz. Dort wurden 38,7 Grad Celsius gemessen.

An manchen Orten war der Sommer sehr trocken. So war es dort auch schon in den letzten Jahren. Das ist für Bäume und andere Pflanzen nicht gut. Doch es war nicht überall so trocken. In manchen Teilen Deutschland regnete und gewitterte es sogar ziemlich stark. Auch solche starken Regenfälle können für die Ernte schlecht sein.