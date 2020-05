Auf dem Filmfestival Berlinale in Berlin kommen viele Menschen zusammen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der weltweiten Corona-Krise fallen auch viele Filmfestivals aus. Stattdessen soll es nun ein digitales Festival geben namens "We Are One". Auf Deutsch bedeutet das "Wir sind eins".

Dazu werden ab Freitag mehr als 100 Filme für zehn Tage kostenlos auf Youtube zu sehen sein. Darunter sind auch Kurzfilme für Kinder. Ein Beispiel ist "Marooned". Darin geht es um einen Roboter, der auf einem Planeten ausgesetzt wurde und nun wieder zurück zur Erde will.