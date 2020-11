Tschüss, mach es gut! An Flughäfen werden oft Leute verabschiedet. In der Stadt Berlin wurde am Wochenende sogar ein ganzer Flughafen verabschiedet. Der Flughafen Tegel im Norden der Hauptstadt schließt. Am Sonntag hob das letzte Flugzeug ab. Es flog in die französische Hauptstadt Paris.