Der Streaming-Anbieter Netflix gab jetzt bekannt: In den vergangenen Monaten haben Millionen von Menschen auf der Welt ein neues Abo bei der Plattform abgeschlossen. Sie bezahlen also Geld, um sich dann über die Plattform Filme und Serien anzuschauen. Netflix hat in drei Monaten fast 16 Millionen Abos dazubekommen - so viele wie noch nie in so kurzer Zeit. Auch bei anderen Anbietern wie Disney+ läuft es gerade gut.

Allerdings rechnet Netflix nicht damit, dass der Erfolg jetzt immer so weitergeht. Wenn die Menschen nach der Corona-Krise wieder wie gewohnt ins Kino oder ins Restaurant gehen dürfen, werde die Zahl der neuen Kunden wohl wieder weniger.