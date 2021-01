Diese Wahl hat sich lange hingezogen. Vor etwa einem Jahr schon wollte sich die Partei treffen, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Wegen der Corona-Krise wurde das Treffen aber zweimal verschoben und findet jetzt im Internet statt. Einen neuen Chef braucht die CDU übrigens, weil die jetzige Vorsitzende den Job nicht mehr machen möchte.

Auch die Kanzlerin Angela Merkel gehört zur CDU. Doch auch sie will nicht länger Kanzlerin sein. Viele vermuten: Bei der Bundestagswahl im Herbst wird deshalb derjenige antreten, der am Samstag neuer Vorsitzender wird. Er könnte also in der Zukunft auch noch Kanzler werden.