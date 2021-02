Sie haben die Jahreszeiten jeweils in drei Monate eingeteilt. Der Frühling ist also im März, im April und im Mai. Am 1. Juni geht bei ihnen dann der Sommer los. Mit dieser Einteilung können die Experten Daten zum Wetter für Frühling, Sommer, Herbst und Winter von verschiedenen Jahren besser miteinander vergleichen. Die Experten nennen den 1. März meteorologischer Frühlingsanfang.

Im Kalender dagegen beginnt der Frühling erst später, in diesem Jahr in Europa am 20. März. Der Start im Kalender richtet sich nach dem Stand der Sonne. Am 20. März sind in diesem Jahr Tag und Nacht gleich lang. Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang liegen genau zwölf Stunden.