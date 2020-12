Heidi Klum sagt ja. "Sie ist jetzt alt genug", sagte sie am Donnerstag im amerikanischen Fernsehen. Wenn Leni das kann und möchte, habe sie als Mama nichts dagegen.

Gerade guckt Leni viel bei den Dreharbeiten der nächsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu. Sie könnte sich sogar vorstellen, den Job ihrer Mama zu übernehmen. Selbst Heidi sagt, die Show könnte in fünf Jahren vielleicht "Germany's Next Topmodel by Leni Klum" heißen.