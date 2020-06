So haben sich in letzter Zeit wohl eine Menge Leute genauer in ihrem Zuhause umgesehen. Und dann haben sie angefangen, neue Sachen zu kaufen. "Es ist jetzt ein bisschen verrückt", sagte etwa ein Mitarbeiter einer Firma, die Swimming-Pools herstellt. Denn die verkaufte zuletzt von einem Modell doppelt so viele wie sonst.

Auch etwa für Hängematten-Hersteller läuft es gut. Und in Baumärkten besorgten sich viele Leute Farbe, um die Wohnung schick zu machen.