Am Mittwochmorgen schleuderte Merapi vier Stunden lang glühende Asche und Gesteine heraus, also Lava. Das ist geschmolzenes und flüssiges Gestein und kommt aus dem Inneren der Erde. So lange es in der Erde ist, nennt man es aber Magma.

Die Behörden in Indonesien beobachten nun genau, ob Merapi weiter brodelt. Sie seien darauf vorbereitet, die Menschen in der Region dann schnell mit Autos in Sicherheit zu bringen.