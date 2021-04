Es blitzt! Aber nicht am Himmel, sondern am Straßenrand. Das kann passieren, wenn jemand zu schnell gefahren ist und in eine Geschwindigkeitskontrolle gekommen ist. Die Geräte für die Kontrolle nennt man auch Blitzer. Sie machen ein Foto von dem Fahrzeug, das zu schnell fährt. Häufig setzen Polizisten aber auch noch eine andere Technik zur Kontrolle ein. Die blitzt nicht.