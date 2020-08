Doch auch im Internet vergeudet man seine Zeit nicht nur. Das findet die Sängerin Billie Eilish. "Es gibt so viele Themen, wie soziale Ungerechtigkeit oder das Klima, von denen ich vor der Zeit des Internets einfach keine Ahnung hatte", sagte sie jetzt in einem Interview. Sie findet, man kann auch in den sozialen Medien viel lernen. Man muss aber überprüfen, ob es auch wirklich stimmt.

Mit einem einzigen Klick könne man manchmal schon etwas erreichen oder andere Menschen unterstützen, sagt Billie Eilish. Auch mit ihren Fans bleibt die Sängerin über das Internet in Kontakt. Sie findet es wichtig, eine gute Mischung zwischen Zeit im Netz und anderen Sachen zu finden. Bei ihren Konzerten hat sie zum Beispiel bei manchen Songs eine Bitte an die Fans: Filmt bei diesem Lied nicht mit dem Handy, sondern hört nur auf die Musik.