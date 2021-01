In der Stadt Straubing in Bayern hat eine Künstlergruppe eine Lösung für das Problem gefunden: Sie zeigt ihre Bilder und Skulpturen in einem Impfzentrum. In dieser Halle lassen sich jetzt Menschen gegen das Coronavirus impfen. Eigentlich sehen solche Orte oft öde aus. Doch nun können sich die Leute lauter interessante Werke anschauen, während sie warten, dass sie drankommen.

Ein Politiker meinte, die Ausstellung und das Impfen passen gut zueinander: "Die Kunst schenkt uns wie die Impfung Hoffnung und Halt in diesen schwierigen Zeiten."