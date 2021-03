Es sind Menschen, die aus Ländern in Afrika geflüchtet sind. Sie hoffen in Europa auf ein besseres Leben. Auf Teneriffa leben sie in Flüchtlingslagern. Diese möchten sie aber verlassen und weiter auf das europäische Festland reisen. Das verbietet die Regierung von Spanien aber bis auf einige Ausnahmen.

Teneriffa gehört zu den Kanarischen Inseln. Auch auf anderen dieser Inseln kommen regelmäßig Menschen aus Afrika mit Booten an. Die Überfahrt ist gefährlich. Oft sind die Boote überfüllt und in einem schlechten Zustand.