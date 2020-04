So oder so ähnlich ist das gerade auch an vielen anderen Orten. Für Zoran Djuric fühlt sich die Arbeit deshalb ganz anders an. "Zurzeit haben wir ganz wenig Kontakt mit den Fahrgästen", sagt der Busfahrer. "Wir geben zwar auch mal Auskunft, wenn jemand wissen will, wie die Busse fahren. Die meisten Menschen versuchen aber, wenig mit uns zu reden, und halten den Sicherheitsabstand ein."

Doch auch wenn das Busfahren in diesen merkwürdigen Zeiten weniger Spaß macht, weiß der Mann: Seine Arbeit ist wichtig. "Wir müssen arbeiten, damit andere zur Arbeit kommen können", sagt er. Und manche Fahrgäste bedanken sich auch, dass Zoran Djuric immer noch für sie unterwegs ist.