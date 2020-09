Die Stars nahmen an der Emmy-Verleihung per Videoanruf teil. Foto: Uncredited/Invision/dpa

Doch das ist in Zeiten von Corona zu riskant. Also war der Moderator der Preisverleihung in dem großen Saal fast alleine. 100 Menschen, die für einen Preis nominiert waren, haben per Video an der Preisverleihung teilgenommen. Sie saßen in 20 unterschiedlichen Städten. Eine deutsche Regisseurin mit dem Namen Maria Schrader war eine von ihnen. Sie hat für ihre Netflix-Serie einen Emmy gewonnen.