Seine Mama anlügen? Das macht man nicht gerne. Auch der Schauspieler Tom Beck nicht. Doch er musste. Denn seine Mutter fragte ihn, ob er in der Fernsehsendung "The Masked Singer" unter dem Faultier-Kostüm stecke. Da schwindelte er und sagte Nein. Doch in Wirklichkeit war es genau so, wie seine Mutter geahnt hatte. Das wurde am Dienstagabend klar.