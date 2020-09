Bei seinem Besuch übergab er Medaillen an Rettungskräfte. So dankte er ihnen für ihren Einsatz. Doch es gab auch Ärger bei dem Besuch. Grund ist Frage, warum die Wälder brennen. Viele meinen: Die ungewöhnlich starken Waldbrände sind eine Folge des Klimawandels. Auch Wissenschaftler sehen das so. Präsident Donald Trump aber meint: Es wurde sich zu wenig um den Wald gekümmert. Deswegen könnten sich die Feuer jetzt leichter ausbreiten.

Ein Politiker aus einer betroffenen Region sagte: "Es macht so wütend, einen Präsidenten zu haben, der weiter Ausflüchte macht, statt uns bei Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel, der diese Klimabrände auslöst, zu helfen."