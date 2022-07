Von Joachim Klaehn

Sternekoch Paul Bocuse (90) hat mal die Vorbereitungen für ein exquisites französisches Essen mit einer Opernaufführung verglichen. Der Sohn einer alteingessenen Gastronomenfamilie aus Collonges-au-Mont-d’Or an der Rhône weiß, wovon er spricht. Fast nirgendwo auf der Welt wird ein Festmahl derartig zelebriert, wie in den Restaurants oder in den Familien Frankreichs.