EILMELDUNG 23:17 Uhr

Europäischer Filmpreis geht an "Triangle of Sadness"

Die Satire "Triangle of Sadness" von Ruben Östlund über eine Luxuskreuzfahrt wird als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet. Das gab die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Reykjavik bekannt.