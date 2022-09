In Kooperation mit der Konzertagentur "Provinztour" verlost die RNZ drei Fanpakete für den Auftritt von "Eure Mütter" in Mosbach. Diese enthalten neben jeweils zwei Eintrittskarten für den 30.9. auch Merchandisingartikel, die von den Comedians nach der Show persönlich überreicht werden. Die Fanpakete werden unter allen Anrufern verlost, die sich am heutigen Donnerstag unter Tel.: (0.6261) 93 22 71 62 (10 bis 10.30 Uhr) melden.