Reisehinweise: Mit dem Auto sind es bis zum Strand an der Adria bei Cavallino durch die Schweiz 933 Kilometer. Die Autobahnvignette für die Schweiz kostet 46 Euro. Die Fahrt über den Gotthardpass samt Sicht auf die Tessiner Berge umgeht den Stau am Gotthard-Tunnel. Die Autobahn-Maut in Italien kostet weniger als 30 Euro. Man kann mit dem Auto am Stadtrand von Venedig parken. Schöner ist es, am Strand bei Cavallino und Punta Sabbioni zu wohnen und mit der Fähre nach Venedig hinüberzufahren (19 Euro hin und zurück). Die meisten Campingplätze mit Bungalow-Unterkünften schließen Ende September, der Platz Camping-Villages-Cavallino hat bis Ende Oktober geöffnet.

Literatur: James Morris, "3mal Venedig", Serie piper. Panoramen der Welt, 3. Auflage 1989. Peter Ackroyd, "Venedig. Biographie einer einzigartigen Stadt", Pantheon Verlag 2022.