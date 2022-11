Anreise: KLM (www.klm.com) bietet von zehn verschiedenen Flughäfen in Deutschland Flüge über Amsterdam nach St. Martin an.

Unterkünfte: Das Belmond La Samanna liegt an der traumhaften Plage Longue und gehört zu den vornehmsten Hotels auf St. Martin. www.belmond.com; ebenfalls in wunderschöner Lage an der Petite Plage liegt der Grand Case Beach Club mit dem beliebten Sunset Café, www.grandcasebeachclub.com

Essen & Trinken: Haute cuise à la française gibt’s im feinen Fischrestaurant Ocean 83 in Grand Case, www.ocean82.fr; Das auch bei Einheimischen beliebte Restaurant der Loterie Farm hat eine gute Auswahl karibischer und internationaler Gerichte, www.loteriefarm.com. Garantiert tiefentspannt speist es sich bei einem Punch in der Karibuni Strandbar auf dem vorgelagerten Inselchen Pinel, www.lekaribuni.com

Erleben: Der deutschsprachige Veranstalter "Zauber der Karibik” mit Sitz auf St. Martin stellt Touren zu den Highlights der Insel zusammen, www.zauberderkaribik.com. Jede Menge Infos zur Natur und der Ökologie der Insel gibt’s bei der Organisation "Les Fruits de Mer”, www.lesfruitsdemer.com

Weitere Infos: www.st-martin.org