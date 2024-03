sins lida kasten

> Der Name "Lida" lehnt sich an die Frauenrechtlerin Lida Gustava Heymann an. Sie gilt als eine der bedeutendsten Vertreterinnen der historischen Frauenbewegung und finanzierte zahlreiche karitative Projekte. Sie kämpfte gegen das Abtreibungsverbot und gegen den Nationalsozialismus. Sie starb 1943. "Lida" ist eine Interventionsstelle bei häuslicher oder sexualisierter Gewalt im Rhein-Neckar-Kreis des Diakonischen Werks und bietet Beratung in Sinsheim, Wiesloch und Eberbach an. Lida ist zu erreichen per E-Mail an frauenberatung@lida-rn.de oder telefonisch unter 07261 / 97580299. Lida als Interventionsstelle ist zu erreichen per E-Mail an interventionsstelle@lida-rn.de oder telefonisch unter 07261 / 97580297. (rnz)