sch-talstrasse-hint

> Der Start der Arbeiten ist ab Ostern in der Schmalen Seite, dann folgen vier weitere Bauabschnitte von der B3 zum oberen Tunnelende. Die gesamte Bauzeit wurde 2019 mit sieben Jahren angegeben, die Kosten mit neun Millionen Euro. Der Abschnitt in der Schmalen Seite ist mit 330 Metern (plus 50 Meter in der Bachgasse) zwar relativ kurz, gilt aber als sehr komplex – wegen der vielen Engstellen (wie generell in der Talstraße) und wegen eines Bauwerks, das man gar nicht sehen wird: ein Regenüberlaufbecken. Deswegen ist diese Baustelle selbst in fünf Teile gegliedert, mit am längsten dauert der Bau des Beckens am unteren Ende der Schmalen Seite.

Eigentlich sollten bei der Talstraßensanierung als Erstes die Gauls- und die Schotterersbrücke neu gebaut werden. Doch das ist nach Auskunft von Ingenieur Erich Schulz nicht nötig. Beide Brücken können saniert werden. Das werde aber zu einem späteren Zeitpunkt gemacht und ist nicht Teil des ersten Bauabschnitts "Schmalen Seite". hö