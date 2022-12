Anreise: Direktflüge nach Porto unter anderem ab Frankfurt am Main.

In Vila Nova de Gaia können Kellereien wie Taylor’s und Cálem (je 15 Euro) besucht werden. Der Hauptplatz und die Innnenbereiche der World of Wine sind frei zugänglich. Die Eintrittspreise in die sieben Museen liegen bei je 20-25 Euro - es gibt Rabatt für mehrere Museumsbesuche.

Website World of Wine: https://wow.pt

Porto: https://visitporto.travel

Portugal: www.visitportugal.com