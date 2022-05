Infos:

Anreise: Mit dem ICE bis Donauwörth, mit der Regionalbahn weiter nach Nördlingen. Die nächstgelegene Autobahn ist die A7 (Abfahrt Ellwangen).

Reiseziel: Der Geopark Ries liegt zu großen Teilen in Bayern und zu einem kleinen Teil in Baden-Württemberg. Er hat einen Durchmesser von 25 km und eine Fläche von rund 1750 km², das entspricht ungefähr der doppelten Fläche von Berlin. Größere Städte in der Nähe sind zum Beispiel Augsburg im Süden oder Ingolstadt im Osten.

Wandern und Radeln: Auf der Website des Geoparks gibt es eine große Auswahl an Routen: www.geopark-ries.de/wander-und-radwege

Tipp: Der rund 2,7 Kilometer lange Stadtmauerrundgang in Nördlingen ist fast durchgängig überdacht und damit auch ein Schlechtwetterziel.

Rieskratermuseum: Das Museum in Nördlingen erhellt die Hintergründe zur Entstehung des Nördlinger Ries. Prunkstück ist ein Stück Mondgestein der US-Raumfahrtbehörde. Information unter: www.rieskrater-museum.de

Informationen: Tourist-Information, Marktplatz 2, 86720 Nördlingen (Tel.: 09081 84 116/-216; E-Mail: tourist-information@noerdlingen.de; Website: www.noerdlingen.de/tourismus)