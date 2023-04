krs-.c-Sand-Kirche-Hint

> Einige Hürden auf dem Weg zur Baugenehmigung mussten überwunden werden: Am 13. April 2016 erhält der Entwurf von "Wulf Architekten" aus Stuttgart beim Architektenwettbewerb den ersten Rang. Bei Besprechungen im Vorfeld der Anhörung der Landesdenkmalpflege zeichnet sich Widerspruch ab. Nach einer Reduzierung des Anbaus reicht die Kirchengemeinde Ende Oktober 2018 den Bauantrag ein. Das Landesamt für Denkmalpflege erklärt, dass dem Antrag nicht zugestimmt werden könne. Ein von der Kirchengemeinde beauftragter Jurist fordert eine denkmalfachliche Begründung der Denkmalfähigkeit der Christuskirche. Diese liefert das Landesamt für Denkmalpflege am 18. Juni 2019. Mit Schreiben vom 11. September 2019 stellt die Landeskirche die liturgischen Belange fest, die – geschützt durch die im Grundgesetz verbriefte Religionsfreiheit – einen wesentlichen Teil der Einwände der Landesdenkmalpflege juristisch entkräften. Nach dem formalen Einspruch der Kirchengemeinde am 18. November 2019 gibt die Landesdenkmalpflege ihren Widerstand auf. Am 27. Februar 2020 erteilt das Landratsamt die Baugenehmigung. Am 25. Juli 2021 findet der letzte Gottesdienst vor Baubeginn statt. heb