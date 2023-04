krs-c-Reg-Waldmeister-Mai-Extra

> Waldmeister wächst bis zu 50 Zentimeter hoch; jeweils sechs bis neun längliche, spitz zulaufende Blätter ordnen sich im Kreis um den Stiel herum an. Die Zeit der weißen Blüten reicht in der Regel von April bis Juni. "Der wissenschaftliche Name ,Galium odoratum’ bedeutet frei übersetzt ‚Duftendes Labkraut‘", erklärt Diplom-Biologin Susanne Mayrhofer. Verwandt ist der Waldmeister etwa mit dem Wiesen-Labkraut und dem Kletten-Labkraut. Und auch im heimischen Garten kann er angepflanzt werden: Dort ist Waldmeister eine ergiebige Pflanze für Wildbienen und andere Bestäuber. "Er mag Halbschatten und feuchte, nährstoffreiche Böden", sagt die Expertin. luw