krs-Neckarsteinach-Wahlentscheid-person

Lutz Spitzner: geboren am 17. November 1980, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Dresden. Schulabschluss: Abitur am Annen-Gymnasium in Dresden, Offiziersausbildung bei der Bundeswehr. Rang: Hauptmann der Reserve. Studium auf Lehramt an Gymnasien mit den Schwerpunkten Geschichte und Philosophie/Ethik sowie Archäologie, anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mannheim sowie Mitarbeiter der städtischen Museen in Worms. Aktueller Beruf: Angestellter der Verwaltung der Universität Mannheim. Politische Aktivität: Mitglied der SPD und Tätigkeit im Ortsverein Neckarsteinach. Weiteres: Elternbeirat der Kita Schatzinsel, aktiv im Turnerbund

Nicolas Lennartz-Bock: geboren am 20. Oktober 1973, aufgewachsen und zur Schule gegangen in Neckarsteinach, Neckargemünd und Heidelberg. Schulabschluss: Abitur am Englischen Institut in Heidelberg. Ausbildung zum Steuerfachangestellten, anschließend Buchhalter in der Industrie, zeitweise einzelvertretungsberechtigter Prokurist einer börsennotierten Biotech-AG in Heidelberg und Leiter der Finanzbuchhaltung in einem mittelständischen Handelsunternehmen. Aktueller Beruf: Bilanzbuchhalter bei einem Konzern in Heidelberg. Politische Aktivität: seit sechs Jahren Stadtverordneter der Freien Wähler Gemeinschaft Neckarsteinach. Weiteres: aktiv bei der SV Neckarsteinach und im Turnerbund