Anreise: TAP fliegt von Frankfurt via Lissabon nach São Tomé (ab 1000 Euro, www.flytap.com). Weiter nach Príncipe geht es mit STP Airways (retour 280 Euro, www.stpairways.st). Für einen Aufenthalt bis zu 15 Tagen reicht der Reisepass.

Unterkunft: Komfortable Zimmer bietet die Pension Residencial Mira Rio (DZ mit Frühstück 75 Euro, www.booking.com). Im Hotel Roça Sundy residiert man im Farmhaus so nobel wie einst die Kakaobarone (DZ mit Halbpension ab 420 Euro, www.hotelrocasundy.com). Edle Villen hat das Strandresort Sundy Praia (DZ mit Vollpension und Aktivitäten ab 1200 Euro, www.hbdprincipe.com).

Schokolade: Besuche von Claudio Corallos Kakaoplantage Roça Terreiro Velho organisieren die Hotels auf Principe. Verkostungen gibt es auch im Schokoladenlabor in der Hauptstadt São Tomé (Avenida Marginal de 12 Julho, www.claudiocorallo.com).

Sehenswertes: Guides für Wanderungen im Biosphärenreservat vermittelt der Príncipe Trust im Örtchen Santo António. Zwischen September und Februar lassen sich am Strand Praia Grande Schildkröten bei der Eiablage beobachten. Schön zum Baden ist der Strand Praia Banana, schnorcheln kann man am Praia de Santa Rita, Ruinen aus der Kolonialzeit gibt es am Praia Ribeira Izé.

Touren: Geoplan Reisen organisiert eine zwölftägige Privatreise nach São Tomé und Príncipe mit Zwischenstopp in Lissabon (3960 Euro p. P. inkl. aller Flüge und Exkursionen, www.geoplan-reisen.de).

Allgemeine Infos: www.visitsaotomeprincipe.st