hn experimenta-kasten

Im Juli 2023 wurde der einmillionste Experimenta-Besucher gezählt. Seit 2019 war 2023 das besucherstärkste Jahr, erreichte man die Rekordmarke von 386.775. Die Shows im Science Dome fanden 113.813 Besucher, die Laborkurse, vor allem für Schüler und Azubis, hatten 38.137 Teilnehmer.

Die MS-Experimenta, das Schiff ist der schwimmende Botschafter für das Science Center und auch für Heilbronn, legte auf ihrer Deutschlandtour an 25 Stationen an und holte 24.380 Interessenten an Bord.

An zwei Entdeckertagen kamen 200 hörgeschädigte Kinder, Jugendliche und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in die Experimenta, konnten sie dabei speziell geschützt erleben. (bfk)